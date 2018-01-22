Два человека спасены и один погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме во Владивостоке

18 августа в 16.51 в пожарно-спасательный отряд города Владивосток поступило сообщение о том, что на улице Котельникова произошло возгорание в квартире. Спустя 6 минут (в 16.57) к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе разведки было установлено, что в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома горела мебель, вещи. Пожар сопровождался сильным задымлением.

Приступив к тушению, в 17.18 пожар был локализован, а в 18.00 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 8 кв. м. К сожалению, на пожаре был обнаружен мужчина 1960 года рождения без признаков жизни. Двум жильцам дома потребовалась помощь, при помощи спасательных устройств они были выведены по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы.

Силы и средства, привлечённые к тушению: 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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