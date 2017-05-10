Сильные грозы с опасным количеством осадков и шквалы обрушатся на Приморье

На большей части Приморского края уже наблюдаютя дожди, а вот на востоке края ещё в основном без осадков, а с утра было много солнца и тепла. Однако скоро фронт продвинется и на восток, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода".

По прогнозу метеосайта, днем 17 сентября к Приморье подойдет активный холодный фронт. В крае ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, временами сильные. Местами пройдут ливни и грозы. Возможны шквалы! На побережье местами туман морось.

Зона осадков будет двигаться с запада на восток, соответственно в западных районах основные осадки пройдут в первой половине дня, а на востоке края — во второй. После прохождения фронта ветер сменится на юго-западный и туманов на побережье станет меньше.

"Народный синоптик" отмечает, что 17 сентября местами возможно выпадение опасного количество осадков за короткое время. При этом днем местами прогремят сильные грозы и возможны шквалы.

Вечером 17 сентября ожидается прекращение осадков на большей части края.

Далее ожидается погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди.

На предстоящие выходные дни ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, а в воскресенье снова немного похолодает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]