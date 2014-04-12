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Автомобиль сгорел на трассе в Приморье
17 сентября на трассе на выезде из Партизанска сгорел автомобиль. В пожаре никто не пострадал. На место происшествия прибыли два пожарные расчета и сотрудники ДПС. Возгорание потушили, однако транспортное средство выгорело дотла.
Хозяйка сгоревшего авто написала обращение в социальной сети:
"Хочу выразить огромную благодарность водителю маршрутки #207,увидев возгорание, остановился и принёс огнетушитель, стал тушить. Естественно все тщетно. НО ВСЕ ЖЕ. Единственный человек, который пытался помочь. Остальные останавливались и снимали... Спасибо Вам огромное, за доброе сердце!!! От нашей семьи".
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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