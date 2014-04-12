Новости Видео Происшествия
Сегодня, 20:13

Автомобиль сгорел на трассе в Приморье

Автомобиль сгорел на трассе в Приморье

Источник фото: dpscontrol_125rus

17 сентября на трассе на выезде из Партизанска сгорел автомобиль. В пожаре никто не пострадал. На место происшествия прибыли два пожарные расчета и сотрудники ДПС. Возгорание потушили, однако транспортное средство выгорело дотла.

Хозяйка сгоревшего авто написала обращение в социальной сети:

"Хочу выразить огромную благодарность водителю маршрутки #207,увидев возгорание, остановился и принёс огнетушитель, стал тушить. Естественно все тщетно. НО ВСЕ ЖЕ. Единственный человек, который пытался помочь. Остальные останавливались и снимали... Спасибо Вам огромное, за доброе сердце!!! От нашей семьи".

 

 

Видео - dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме