«Ржу, не могу»: Найдена квартира с «сумасшедшей» гравитацией (видео)

В Сети появилось видео, которое набирает сумасшедшее количество просмотров, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из пабликов появилось видео, снятое в квартире, скорее всего, коммунальной. На нем видно, как «синие» люди пытаются преодолеть несколько ступенек лестницы. Но ни у кого это не получается. Поднимаются и спускаются, падая с них. Стоит отметить, даже при таком «раскладе» жители квартиры пытаются помочь друг другу. Кстати, падают в этой квартире не только люди, но и мебель.

«Как перестать смотреть?», «Как успокоиться. У меня прям истерический смех», «В этой квартире вообще трезвые бывают? Да и вообще, может, это дом с неправильной гравитацией», «Я плачу от смеха», «Жду продолжения этого сериала, как фанаты "Игры престолов"», «Жалко так....больно им.. хоть и выпили», «Надеюсь, у них нет детей», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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