Штрафы за разглашение данных вырастут до 50 тысяч

Штрафы за разглашение персональных данных предлагают поднять до 50 тысяч рублей - законопроект об этом внесли в Госдуму глава комитета по безопасности Василий Пискарев и первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, сообщают «Вести:Приморье».

Инициативой предлагается в разы увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа". Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие, объяснил Василий Пискарев, уточняет «РГ».

Если сейчас для граждан штрафы составляют от 500 до 1 тысячи, то поднять их предлагается до 10 тысяч рублей. А для должностных лиц - до 50 тысяч для вместо 4-5 тысяч.

Санкции не менялись в течение десяти лет, и теперь они совершенно не являются препятствием для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, отметил парламентарий. Сведения, по его словам, могут продавать или просто распространять в интернете.

"Потому мы предложили десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников", - подчеркнул Пискарев.

В пояснительной записке авторы отмечают увеличение случаев несанкционированного разглашения информации ограниченного доступа гражданами и должностными лицами, которые получили доступ к ней в связи с исполнением ими служебных или профессиональных обязанностей.

Законопроект был поддержан правительством РФ. В отзыве отмечается, что внесение данных изменений обусловлено тем, что незаконное разглашение защищаемой информации и последующее ее размещение в открытом доступе наносит значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]