Разглашение профессиональной тайны будет под запретом для сотрудников ФСБ

В соответствии с законопроектом к профессиональной тайне относится информация, "разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации"

На пленарном заседании были приняты в первом чтении поправки в Закон «О федеральной службе безопасности», сообщают «Вести:Приморье».

В соответствии с проектом закона предлагается запретить действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашение информации «о деятельности органов безопасности, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации».

Перечень такой информации, как отмечают авторы, будет определяться руководством ФСБ, отмечается на сайте ГД РФ.

Как подчеркивается в пояснительной записке, «при этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение». Без этого заключения публикация таких материалов будет запрещена.

«Сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован. Мы восполняем этот пробел. Речь идет о сведениях о работе органов госбезопасности, которые могут попасть в руки недружественных сил и создать угрозу не только для самого ведомства, но и в целом для безопасности страны», — пояснил необходимость поправок Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, автор законопроекта Василий Пискарев.

Также, по его словам, поправки ограничат распространение информации о приобретенном сотрудниками ФСБ профессиональном мастерстве и искусстве, не относящейся к служебной и государственной тайне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]