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«Это релакс»: Жми кнопку и услышишь редкие звуки Арктики

«Это релакс»: Жми кнопку и услышишь редкие звуки Арктики

Источник фото: pixabay.com

Компания «Газпром нефть» запустила релакс-проект «Белый шум Арктики», который включает в себя несколько часов записи звуков природы района Северного полюса, сообщают «Вести:Приморье».

Авторы проекта уверяют, что расслабляющие аудио с «разговорами» моржей и песнями лебедей помогут «перезагрузиться» в перерывах между работой, отмечает ura.ru.

«Ничто так не заряжает энергией, как свежесть арктического ветра. Попробуйте сами! Мы собрали звуки Арктики, чтобы донести атмосферу этого уникального места до каждого. Разбавьте свои рабочие будни сеансом арктической перезагрузки!» — призывают разработчики сайта.

Все звуки разделены на несколько тематических подборок. Например, в плейлисте «Заморозить время» записаны шум волн Печорского моря, скрип снега под лапами полярного медведя и хлопанье крыльев северных птиц. А в подборке «Понизить градус шума» пользователям предлагают послушать голоса тундровых лебедей, морских уток и белолобых гусей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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