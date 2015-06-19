Новые правила эвакуации затронут собственников жилых и нежилых строений

Вступили в силу новые требования к эвакуационным выходам, сообщают «Вести:Приморье». Новые правила проектирования эвакуационных путей и аварийных выходов вступают в силу с 19 сентября, отмечает «РГ».

Свод правил, утвержденный приказом МЧС, регламентирует параметры путей эвакуации для различных зданий. Установлены требования для жилых домов, в том числе одноквартирных и блокированных, детских садов, школ-интернатов, больниц, общежитий и некоторых других строений. На жилые дома высотой более 75 метров и ряд высотных, углубленных в землю, специальных сооружений правила не распространяются.

В основном изменения касаются помещений с пребыванием большого количества людей, например, кинотеатров, торговых и развлекательных центров, школ, говорит член Генсовета "Деловой России", Владимир Прохоров. Документ регулирует нормативы путей эвакуации, их ширину, предельные отклонения, ширину лестничных маршей.

К примеру, оговаривается, что ширина лестниц на путях эвакуации в зданиях, где на втором этаже и выше находится более 600 человек, должна быть не менее 1,6 м. Высота лестничных ступеней на путях эвакуации может варьироваться от 5 до 22 см. Пороги в дверных проемах на путях эвакуации должны быть не выше 5 см. "Тут возникают вопросы у строителей таунхаусов, - отмечает Прохоров. - В них путь эвакуации - это выход на улицу, и если дом сдается без отделки, то при выходе возникает перепад уровней более 5 см. Мы уже уточняли этот момент, и нам сообщили, что следует учитывать перепад уровней после того, как собственники проведут отделочные работы по стяжке и утеплению полов. В этот момент уровень уже соответствует нормативам".

Дополнительно вводятся новые понятия - такие как "выход непосредственно наружу", "обособленный эвакуационный выход", "основные эвакуационные проходы", "самостоятельный путь эвакуации", "самостоятельный эвакуационный выход", "шкаф для коммуникаций".

В остальном, отмечает Прохоров, новый свод правил уточняет ранее действовавшие нормативы. "В целом документ написан подробно и структурированно, - говорит он. - Это важные правила, которых должны придерживаться строители ради безопасности граждан. Чрезмерных требований он не содержит".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]