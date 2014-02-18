«Элемент станет обязательным при поездке»: Штраф за отсутствие – 800 рублей

В России предлагают ввести штраф для велосипедистов и водителей мопедов. Он составит 800 рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил премьер-министру Михаилу Мишустину проект изменений в правила дорожного движения (ПДД), отмечает ТАСС. Он предполагает штраф в размере 800 рублей для велосипедистов и водителей мопедов за отсутствие у них предметов со световозвращающими элементами в темное время суток или при плохой видимости. Документ есть в распоряжении.

Ранее сенатор заявлял, что единственными экипировочными элементами, которые обеспечивают безопасность движения велосипедистов и водителей мопедов, являются предметы со световозвращающими элементами. В данный момент наличие таких предметов носит лишь рекомендательный характер, что "увеличивает количество аварий", подчеркивал Кутепов. В ответ на его предложение Минтранс РФ сообщил, что в ходе подготовки очередных изменений в ПДД проработает вопрос о введении обязанности для велосипедистов и водителей мопедов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

"Обязательный характер наличия при себе предметов со световозвращающими элементами для велосипедистов и водителей мопедов, подкрепленный административной ответственностью при несоблюдении указанных требований (статья 12.29 КоАП), приведет к обеспечению более безопасного и защищенного дорожного движения для указанной категории лиц, а также будет способствовать обеспечению безопасности водителей иных транспортных средств и других участников дорожного движения", - уверен сенатор.

Санкция данной статьи предполагает штраф в размере 800 рублей за нарушение правил дорожного движения велосипедистом, возчиком или "другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения". Согласно статистике ГИБДД, которую приводит Кутепов, за 4 месяца 2019 года наибольшее количество ДТП по процентному росту оказалось среди велосипедистов - плюс 39,4% по сравнению с показателями 2018 года, на 79% увеличилось число аварий с детьми-велосипедистами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]