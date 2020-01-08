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Выплаты прекратятся, если не снимать деньги с карты полгода: ПФР сделал заявление

Выплаты прекратятся, если не снимать деньги с карты полгода: ПФР сделал заявление

Источник фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты, сообщают «Вести:Приморье».

"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <...> не происходит", — заявили РИА Новости в ПФР.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства.

Как отметил эксперт, таким образом государство будет защищено от "лишних" трат. По его словам, пенсионер может переехать в другую страну или умереть, а Пенсионный фонд уведомят об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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