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ДТП на трассе: грузовик перевернулся и превратился в «гармошку» (видео)

ДТП на трассе: грузовик перевернулся и превратился в «гармошку» (видео)

Источник фото: скрин видео dpscontrol

Во Владивостоке в районе объездной трассы Седанка – Патрокл произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье». Машина двигалась в направлении ТЭЦ-2  вылетел на обочину. Машина перевернулась. После падения на бок, грузовик оказался практически смятым.

Видно, что эта авария не помешала движению других транспортных средств.  Очевидцы, утверждают, что грузовик подмял под себя ограждение.

Детали аварии уточняются.

«Потому что ограничение по скорости у них 70км в час», «Они носятся на этих тягач, ну вот результат», «Страшно», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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