«Жуть испытала, когда уносила колеса от этой фуры»: опрокинутый грузовик с углем устроил большой «замес»

Вечером 8 октября на трассе Седанка – Патрокл произошло массовое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Опрокинулся грузовик с углём. В районе развязки на Щитовой произошло контейнеровоз ехал в направлении бухты Патрокл. Водитель не справился с машиной, опрокинулся на повороте.

⠀

Грузовик оказался на леерах. Уголь оказался на дороге, точнее на встречной полосе. На месте происшествия есть еще разбитые машины, стоит скорая.

Причины уточняются.

Пробка в такой ситуации - неизбежность.

«Жуть испытала я, когда уносила колеса от этой фуры, которая на меня неслась, еле еле уехала», «Что-то часто грузовики катастрофы устраивают на дорогах . Может учить как-то по другому стали , или вообще не учить», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru