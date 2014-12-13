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Вчера, 19:52

«Жуть испытала, когда уносила колеса от этой фуры»: опрокинутый грузовик с углем устроил большой «замес»

«Жуть испытала, когда уносила колеса от этой фуры»: опрокинутый грузовик с углем устроил большой «замес»

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus

Вечером 8 октября на трассе Седанка – Патрокл произошло массовое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Опрокинулся грузовик с углём. В районе развязки на Щитовой произошло контейнеровоз ехал в направлении бухты Патрокл. Водитель не справился с машиной, опрокинулся на повороте.

Грузовик оказался на леерах. Уголь оказался на дороге, точнее на встречной полосе.  На месте происшествия есть еще разбитые машины, стоит скорая.

Причины уточняются.

Пробка в такой ситуации - неизбежность.

«Жуть испытала я, когда уносила колеса от этой фуры, которая на меня неслась, еле еле уехала», «Что-то часто грузовики катастрофы устраивают на дорогах . Может учить как-то по другому стали , или вообще не учить», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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