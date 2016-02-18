"Не видишь, я опаздываю": водителям автобусов во Владивостоке закон не писан

Водитель атвобуса устроил гонки со своим коллегой на маршруте во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online.

На записи видно, что автобус 1-го маршрута с номером С970КС 125 ускорился и по левой крайней полосе решил обогнать оппонента. А затем перестраиваясь на правую полосу, буквально зажал в тиски автомобиль между автобусом и большегрузом.

"Очередной автобусник решил устроить гонки до остановки с другим автобусом, и с крайней левой начал выжимать меня в другие машины.

Когда я зашел к нему узнать, в каком он состоянии, он не мог связать нормально и двух слов по-русски, сказав: «Ти шо ни видъешь, чито йа опаздывать». Еще год назад говорили, что данный контингент водителей уволили. Они подвергают опасности в первую очередь пассажиров, думают только о личной выгоде и пофигизме на других", - расказывает автор видео.

Видео - primorye_online

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]