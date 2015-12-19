"Фортануло парню": чудесное спасение жителя Владивостока обсуждает Сеть

А ведь эта фраза "Кирпич на голову упадёт", отнюдь не миф.

Жителя Владивостока в районе Нейбута чуть было не зашибло кирпичом, пока он разговаривал по телефону, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Откуда прилетел кирпич, непонятно. То ли молодой человек громко разговаривал под окнами, и кто-то решил его пугануть, то ли кирпич упал с крыши и его отрекошетило в сторону.

Очевидно одно, парню сильно повезло, потому что камень пролетел в нескольких сантиметрах от головы.

"Ну видно, что не с крыши, а с чьей-то помощью чуть в голову не прилетел" ,"Поздравляю со вторым днём рождения!!! ", "Прилетел, чтоб отбить привычку орать в телефон под окнами"", "Фортануло парнишке", - комментируют видео подписчики.

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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