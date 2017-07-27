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14 мотоциклистов погибли в Приморье

14 мотоциклистов погибли в Приморье

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Госавтоинспекции Приморского края подвела промежуточные итоги мотосезона-2020.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, с мая по сентябрь в регионе произошло 280 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 14 и пострадали 209 человек. Среди погибших есть 14-летний мальчик. Трагедия произошла в Чугуевском районе.

Самым аварийным месяцем оказался июль, за который в 77 ДТП 4 человека погибли, а 59 получили тяжелые травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП в данном месяце выросло на 26%.

54% происшествий с участием мототранспорта – это столкновения, среди населенных пунктов выделяются город Владивосток (здесь зарегистрировано 75 мотоаварий) и город Уссурийск (26 ДТП с участием водителей мототран порта).

Наиболее аварийно опасными днями недели стали выходные, а временной промежуток – с 19.00 до 20.00.

Среди нарушений, спровоцировавших происшествия, выделяются нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и несоблюдение очередности проезда.

Отметим, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения: в отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 километров в час, чтобы получить перелом руки или ноги, а в случае отсутствия защитного мотошлема -  серьезную черепно-мозговую травму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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