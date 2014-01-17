Китай открывается: вскоре будет возможна смена российских экипажей

Страна наконец решила смягчить ограничения на въезд иностранцев и сделать несколько портов доступными для смены моряков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Российский профсоюз моряков, Министерство иностранных дел Китайской народной республики и Национальная иммиграционная администрация объявили, что граждане других государств, у которых есть действующее разрешение на проживание в Китае для работы, личных дел и с целью воссоединения, смогут с 28 сентября въехать в страну, причем получать новую визу им не понадобится. Отметим, что с марта, на протяжении последних шести месяцев, в целях противодействия распространению коронавируса въезд иностранцев в страну был практически полностью прекращен.

Министерство заявило, что Китай постепенно восстановит возможность международных личных контактов, при этом обеспечивая эффективный эпидемический контроль.

Вместе с тем будут открываться порты для смены моряков, в том числе – иностранных. Как сообщает портал Splash247, в распоряжение редакции попал документ, выпущенный властями по эпидемическому контролю Циндао, в котором сообщается, что порт уже открыт для ротации моряков разных национальностей. Так, владелец или менеджер судна могут подать заявление на смену экипажа через 14 дней после того, как теплоход покинет последний порт захода. Источники СМИ среди судовладельцев сообщили, что в общем счете Китай откроет 10 портов и в скором времени сообщит о деталях.

Любой, кто прибывает из-за границы, должен будет пройти тест на коронавирус и провести 14 дней в условиях изоляции.

– Предстоящее открытие китайских портов, если оно действительно состоится в ближайшее время, будет большим шагом вперед для страны, откуда невозможно было репатриироваться на протяжении столь долгого времени, – отметили в Российском профсоюзе моряков. – Остается надеяться, что изменения коснутся и другой проблемы в портах Китая – отсутствия возможности сойти на берег для получения полноценной медицинской помощи. Например, в июле в РПСМ обращался член экипажа теплохода «CHEM BULLDOG», которого мучила зубная боль, однако ему не давали разрешения на посещение клиники, взамен предлагая визит врача на борт. Каким именно образом он бы смог помочь на судне без необходимого оборудования – непонятно. И таких историй – множество. Моряки должны иметь возможность получать квалифицированную и своевременную медицинскую помощь, где бы они не находились.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]