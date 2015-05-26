Дом экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева продают за 55 миллионов

Имущество экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева уходит с молотка. 18 сентября начался приём заявок на участие в электронном аукционе (до 19 октября, 16:00 по МСК). Итоги будут подведены 21 октября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Лот всего один - жилой дом с кадастровым номером 25:28:050071:975, площадью 494,2 кв.м, и земельный участок с кадастровым номером 25:28:050071:329, площадью 600 кв.м, категория земельного участка: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальный жилой дом и хозяйственные постройки, расположенные по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Таежная, д. 12а. Собственник (правообладатель) – должник по исполнительному производству: Пушкарев И.С.

Стоимость: 55 467 000.00 руб.

Задаток: 20 миллионов. Шаг аукциона: 50 тысяч.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]