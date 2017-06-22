Дополнительные рейсы малой авиации вводят в Приморье в октябре. Стоимость билетов остается доступной для населения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в октябре увеличивается частота рейсов самолетов DHC-6 по популярным авиамаршрутам.

Так, по маршруту Владивосток – Пластун – Владивосток будут выполнены дополнительные рейсы 4, 11 и 18 октября. Вылет в Пластун – в 9.05, обратный рейс из Пластуна – в 11.05. Время в пути составляет 1,5 часа. Стоимость авиабилета – 2330 рублей в одну сторону.

По направлению Владивосток – Преображение – Владивосток допрейсы организуют 30 сентября и 5 октября.

30 сентября вылет в Преображение – в 8.15, обратный рейс из Преображения – в 9.35. 5 октября вылет в Преображение – в 16.45, обратный рейс из Преображения – в 18.10. Время в пути составляет 50 минут туда – 1 час обратно. Стоимость авиабилета – 1580 рублей в одну сторону.

Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена авиабилетов остается доступной для населения, поэтому данный вид перевозок очень популярен.

«С начала года малой авиацией Приморья перевезено 21 375 человек, из них 18 585 человек – самолетами DHC-6», – уточнили в региональном минтрансе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]