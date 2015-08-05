Из окна COVD-госпиталя выпала пациентка. Следствие изучает предсмертную записку

Проверку по факту гибели пациентки Дальзаводской больницы во Владивостоке проводят следователи СК и сотрудники полиции. Женщина выпала из окна на третьем этаже и скончалась от полученных травм, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Как сообщили в Следственном комитете по Приморскому краю, инцидент произошёл в понедельник, 28 сентября, на территории Дальзаводской больницы. Одна из проходивших лечение пациенток по неустановленной пока причине выпала из окна третьего этажа и скончалась. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

В вещах погибшей была обнаружена предсмертная записка, содержание которой изучают стражи порядка.

Следует отметить, что Дальзаводская больница специализируется на приёме пациентов с диагнозом COVD-19. Выпавшая из окна женщина также была госпитализирована с данным диагнозом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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