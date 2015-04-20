Штраф до 2,5 млн: наказание за пьяные ДТП могут ужесточить

Общественники и юристы предложили ужесточить наказания за серьезные ДТП, совершенные в нетрезвом виде. Соответствующая инициатива направлена председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову, сообщают «Вести:Приморье».

«За совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с водителя предлагают взыскивать сумму от одного до 1,5 млн рублей. За аварию со смертельным исходом, совершенную нетрезвым водителем, — от двух до 2,5 млн рублей. А за ДТП с несколькими смертельными исходами, совершенное в пьяном виде — до 3,5 млн рублей», — пишет газета «Известия». Авторами инициативы стали специалисты компаний AVG Legal, VvCube и «Дело жизни».

Кроме того, в общественном движении «Синие ведерки» считают необходимым признать отягчающим обстоятельством в ДТП факт неоднократных грубых нарушений ПДД. Эта идея была направлена главе комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярославу Нилову. Он поддержал предложение и сказал, что такие меры в Госдуме готовы облачить в поправки ли довести до сведения судов, отмечают ura.news.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]