С 1 октября все МФЦ Приморья возобновляют прием в порядке живой очереди
С 1 октября центры и офисы «Мои документы» в Приморском крае возобновляют прием в порядке живой очереди по ограниченному перечню услуг. С их списком можно ознакомиться на официальном сайте. Перечень доступных услуг будет постепенно расширяться по мере улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.
Исключительно по предварительной записи будет работать только отделение во Владивостоке по адресу: улица Борисенко, 102, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Здесь прием будут вести только по услугам минтруда Приморья по предварительной записи.
«Социальное дистанцирование, соблюдение масочного режима, дезинфекция общественных пространств – обязательные требования для всех отделений МФЦ, расположенных как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Акцент на обеспечении безопасности, естественно, скажется на пропускной способности – по крайней мере в первые дни октября, рекомендуем лично приходить в МФЦ только в случае острой необходимости, чтобы избежать потери времени в очередях. Избежать этого можно записавшись на прием предварительно по телефону: 8 (423) 222-1111 – эту возможность мы оставляем – либо получив услугу в электронном виде через портал Госуслуги», – отметил директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.
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