"Сутки на размышления": девушка выдвинула парню жесткий ультиматум

В ночь на 1 октября злоумышленник разбил три окна в школе №7 города Находки, расположенной по ул. Шевченко, 1, и проник в помещение, сообщает "Вести: Приморье". Там он похитил рюкзак сотрудника учреждения, в котором находилась зарплатная карта. Об этом рассказала в соцсетях дочь потерпевшего.

По ее словам, воришка сразу отправился в ближайший алкомаркет, о чем свидетельствуют четыре SMS о снятии и фото с камер видеонаблюдения.

Утром злоумышленик продолжил тратить деньги, в 7.00 утра было сообщение о списании в магазине "Авоська".

Подозреваемому предлагают добровольно вернуть похищенное в течение суто. Телефон для связи: 89242554403. Либо пострадавшие напишут заявление в полицию.

"Сразу нужно в полицию. Тут вернёт, у других украдёт", "Он украл не для того, чтобы вернуть. Сразу надо обращаться в полицию", "Садить его все равно надо. Нельзя давать поблажку", - комментируют подписчики в соцсети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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