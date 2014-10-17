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Анонс на 2 октября

Анонс на 2 октября

2 октября с 11.00 до 12.00 в Приморском крае пройдет техническая проверка системы оповещения региона. На улицах прозвучит сирена предупредительного сигнала «Внимание всем!», а каналы теле- и радиовещания «оповестят» жителей края о происходящем.

2 октября в 10.00 в Партизанске на городском стадионе «Шахтер» пройдет VIII Городская спартакиада среди пожилых людей. Пенсионеры покажут мастерство в стрельбе из лука, метании мяча, в дартсе и не только.

2 октября на набережной Цесаревича во Владивостоке - "Неделя дизайна" - откроется «Фабрика шума» от московской дизайн-школы "ШУМ".

2 октября в 18.00 в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» во Владивостоке пройдёт лекция историка моды и телеведущего Александра Васильева, приуроченная к открытию выставки «Мода Серебряного века» в залах Главного корпуса Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

2 октября в 18.30 во Владивостоке на сцене Театра Молодежи - литературный спектакль в 1-ом действии по поэзии С. Есенина "Жизнь моя иль ты приснилась мне".

2 октября - Всемирный день улыбки.

2 октября - Международный день ненасилия.

2 октября - Международный день социального педагога.

2 октября - День профессионально-технического образования в России. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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