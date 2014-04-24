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Продукция асфальтобетонного завода "Тайгер Микс" задействована на важнейших объектах Приморья. Видеорепортаж Александры Мостовой и Сергея Нелюбина

Продукция асфальтобетонного завода "Тайгер Микс" задействована на важнейших объектах Приморья

От придомовых территорий до крупнейших городских магистралей. Асфальтобетонный завод «Тайгер Микс» - резидент Свободного порта Владивосток - начал работу в сентябре прошлого года, сегодня его продукция задействована на важнейших объектах Приморья.

Самое современное оборудование швейцарского производства, экологичное, с пониженным уровнем шума и пыли. Асфальтовое направление – сравнительно новое для предприятия "Тайгер Микс", специализирующегося на выпуске сухих строительных смесей. Асфальтобетонный завод был запущен год назад и за это время успел завоевать рынок. Ведь потребность в качественном асфальте сегодня очень велика.

Владимир Куренков, исполнительный директор компании «Тайгер Микс»: "Завод выполнен по всем нормам европейского законодательства, российского законодательства с соблюдением норм производственной безопасности, полностью отсутствует на заводе возможность выброса пыли".

Продукция завода сертифицирована и соответствует всем необходимым ГОСТам, нормам и правилам. Особое внимание уделяется контролю качества, который осуществляется на всех производственных этапах: от сырья, из которого изготавливается асфальт, до готовой смеси. Специалисты собственной лаборатории проверяют образцы продукции из каждой выпущенной партии. 

Дмитрий Шинкарёв, начальник отдела контроля качества компании «Тайгер Микс»:
"Чтобы сделать полноценное дорожное полотно, нужно провести определённый ряд лабораторных испытаний. Для этого мы и создали нашу лабораторию. Мы выпускаем на сегодняшний момент все типы асфальтобетонных покрытий, включая щебёночное-мастичные основания".

Сегодня продукцию асфальтобетонного завода используют на важнейших объектах. Среди которых придомовые территории по региональной программе "1000 дворов" и крупные городские магистрали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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