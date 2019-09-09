Скоро во Владивостоке будут новые дороги. В городе открылся асфальтобетонный завод с самой высокой производительностью. Современные технологии позволят отпускать качественный продукт в короткие сроки.

Щебень, битум и песок — основные компоненты хорошего асфальта, но почему-то проблема качественного продукта актуальна до сих пор. Во Владивостоке открылся новый асфальтобетонный завод.

Единственное предприятие в городе с такой производительностью. Современные технологии позволяет отпускать 210 тонн асфальта в час, а это три железнодорожных вагона. Автоматизированное оборудование полностью исключает фактор человеческой ошибки и с ювелирной точностью производит стабильно качественную смесь. При этом завод может работать на трех видах топлива: природный газ, нефть и мазут.

Илья Немальцын, генеральный директор ООО «Тайгер Микс»: «При выборе этого завода мы, конечно же, не забыли об экологии. Здесь стоят специальные фильтра. Мы находимся в черте города Владивостока и не имеем права на выброс каких-то вредных веществ в атмосферу».

Смешать необходимые ингредиенты в правильных пропорциях и не забыть про температуру — технология приготовления продукта у всех заводов одинаковая. Специалисты говорят, что для решения проблемы плохого дорожного покрытия нужен системный подход.

Алексей Сысоев, генеральный директор ООО «Востокцемент»: «Поставщики продукта, из чего делается асфальт — это компания «Востокцемент». Предприятие, которое лучшее на рынке по цементу, щебню и песку, потому мы считаем, что асфальтобетон будет самый качественный».

Высокая скорость отгрузки материала позволит в наших нестабильных климатических условиях быстрее укладывать дорожное покрытие. Несмотря на то, что завод только открылся, заказы уже поступают. На предприятии работает более 45 специалистов. Профессионалов искали по всей России, сейчас штат полностью укомплектован и готов к работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]