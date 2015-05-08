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Первая телетрансляция в сети 5G пройдет во Владивостоке
2 сентября в 11:00 во Владивостоке компания МТС запустит тестовую зону связи нового поколения 5G. Прямую трансляцию события будет вести дальневосточный телеканал "Восток 24".
Для передачи сигнала будет использоваться уникальная техническая разработка, предоставленная компанией Huawei: два рюкзака с встроенными модемами 5G, позволяющими передавать в телевизионный эфир изображение в формате 4К в режиме реального времени.
Таким образом, дальневосточный телеканал ГТРК "Владивосток" станет первым телеканалом в России, который проведт прямую трансляцию с помощью стандарта 5G. Не пропустите.
Видеоплейер телеканала "Восток 24" - ЗДЕСЬ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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