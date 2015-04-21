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Три иностранных капитана судов «попали» на крупный штраф за незаконные деяния в Приморье

Три иностранных капитана судов «попали» на крупный штраф за незаконные деяния в Приморье

900 тысяч рублей штрафа придется заплатить трем иностранным гражданам, признанным Находкинским городским судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 253 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщают «Вести:Приморье».

Осенью 2019 года иностранцы, будучи капитанами судов, осуществляли незаконную промысловую деятельность в исключительной экономической зоне Российской Федерации. На борту каждого судна сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили незаконно добытые водные  биологические ресурсы, отметили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.   

Учитывая все обстоятельства, суд назначил наказание в виде штрафа, в размере 300 тысяч рублей, каждому. Судебные решения вступили в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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