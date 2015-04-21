Три иностранных капитана судов «попали» на крупный штраф за незаконные деяния в Приморье

- меня лавочки и вазоны в центре Владивостока полностью устраивают, вся эта истерика в СМИ и соцсетях кем то тонко спланирована и режиссируется

- возможно эти малые архитектурные формы и не самое удачное решение, но точно не повод устраивать вселенский скандал и подключать прокуратуру

- эти лавочки и вазоны - позор Владивостока, их надо срочно убрать