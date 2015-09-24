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Более 500 тысяч рублей штрафа заплатят четверо виновных в добыче трепанга

Более 500 тысяч рублей штрафа заплатят четверо виновных в добыче трепанга

Источник фото: Дальрыбвтуз

Более 500 тысяч рублей штрафа придется заплатить четырем российским гражданам, признанным Шкотовским районным судом виновными в совершении административных правонарушений, сообщают «Вести:Приморье».

Весной этого года жители Приморья в бухте Андреева занимались добычей водных биологических ресурсов без соответствующего разрешения. С использованием водолазного снаряжения они добывали дальневосточный трепанг, отметили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.   

Сотрудники Службы в г. Находке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили 6 пластиковых бочек с более чем 2 тысячами 300 особями голотурии общим весом свыше 130 килограммов. Весь гидробионт находился в жизнеспособном состоянии и был выпущен в естественную среду обитания.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей каждому. Судебные решения вступили в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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