Назван легкий способ развить умственные способности ребенка

Умственные способности ребенка можно развить простым способом. Для этого не нужно приобретать дорогостоящего оборудования или программ с методикой, сообщают «Вести:Приморье».

Ученые из Университета естественных и технических наук в Норвегии провели любопытное исследование. Они сравнили работу мозга школьников и студентов во время писания ручкой на бумаге и во время набора текста на клавишах компьютера.

Во время эксперимента участникам надели на головы специальные капюшоны с электродами, с помощью которых удалось получить электроэнцефалограммы. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Frontiers in Psychology, что мозговая деятельность у молодых людей оказалась активнее во время письма от руки, причем намного, отмечает «РГ».

Таким образом, ученые делают заключение, что письмо от руки гораздо лучше влияет на развитие мозга. Дело в том, объясняют исследователи, собственноручное написание слов или рисование создает в мозге больше нейронных связей. Увеличивается активность в сенсомоторных частях мозга, который становится более открытым для получения новой информации. В итоге дети лучше воспринимают новый материал и больше запоминают.

Как отметил один из авторов исследования Одри Ван дер Меер, в эпоху цифровизации детей все равно нужно учить писать или рисовать от руки, чтобы они не утеряли этот важный для мозга и развития умственных способностей навык.



Ученые из Университета естественных и технических наук в Норвегии провели любопытное исследование. Они сравнили работу мозга школьников и студентов во время писания ручкой на бумаге и во время набора текста на клавишах компьютера.

Во время эксперимента участникам надели на головы специальные капюшоны с электродами, с помощью которых удалось получить электроэнцефалограммы. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Frontiers in Psychology, что мозговая деятельность у молодых людей оказалась активнее во время письма от руки, причем намного.

Таким образом, ученые делают заключение, что письмо от руки гораздо лучше влияет на развитие мозга. Дело в том, объясняют исследователи, собственноручное написание слов или рисование создает в мозге больше нейронных связей. Увеличивается активность в сенсомоторных частях мозга, который становится более открытым для получения новой информации. В итоге дети лучше воспринимают новый материал и больше запоминают.

Как отметил один из авторов исследования Одри Ван дер Меер, в эпоху цифровизации детей все равно нужно учить писать или рисовать от руки, чтобы они не утеряли этот важный для мозга и развития умственных способностей навык.

Ростовский педагог с 40-летним стажем Любовь Пойлова, успешно занимающаяся с детьми с различными умственными отклонениями, рассказала, что данный вывод норвежских исследователей подтверждается ее каждодневной практикой.

"Обучение письму порой сложный и утомительный процесс, особенно для детей с отклонениями в развитии. Но учиться писать для них необходимо, пусть даже печатными буквами. Сложные движения пальцев, формирование букв филигранно тренируют мозг, он становится более восприимчивым к получению новой информации и обучению. Развивается координация рук и глаз, мелкая моторика пальцев. За письмом подтягивается и речь - ведь дети проговаривают те слова, которые выводят на бумаге. Тренируется и зрительная память, и так называемая моторная память, когда человек, написав что-то, уже не забудет этого никогда", - говорит педагог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]