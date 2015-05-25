«Пляж превратился в кладбище»: Масштаб трагедии пока не ясен

Тревожные вести сообщила эколог из Приморья Лора Белоиван. Директор реабилитационного центра «Тюлень» разместила на своей странице в социальной сети Фэйсбук сообщение с соседней Камчатки о массовой гибели морских животных на протяжении большой зоны морского побережья. Более сорока километров моря оказались под ударом неизвестного поражающего вещества, из-за чего погибло большое количество обитателей моря. Любители серфинга также получили симптомы, похожие на массовое отравление. Масштаб трагедии пока не ясен. Возможно, эта ситуация окажет свое влияние на биоту Приморья, ибо воды Тихого океана омывают и наши берега, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на portofranko-vl.ru.

Процитируем дословно пост камчатского журналиста Елы Зикратовой, который привела на своей странице Лора Белоиван:

«Случилось страшное – в наш Тихий океан на Камчатке произошла утечка чего-то ядовитого.

Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км.

Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль, резь и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает много и часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Мы решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили.

Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет.

Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное – горы мертвых обитателей повсюду.

На последней сессии пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то страшное: не хотели погружаться в воду и медленно и подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже.

Предварительные результаты проб во вторник показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Более подробные результаты обещали предоставить сегодня, 2 октября, но информации пока нет.

Вчера и сегодня многие, кто живут на океане и занимаются серфингом, начали поспешно уезжать. Стало тяжелее дышать и симптомы начали появляться даже без контакта с водой.

Сейчас все мы пытаемся установить причины этого и найти решения проблемы. Каждый час приходит новая информация и только что мы получили от Greenpeace России спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому на дне океана.

Выше по реке находится военный полигон. Понимая, как работает система и как умеют заминать такие вопросы – надо сделать все, чтобы спасти океан сейчас и защитить от катастроф в будущем».

Будем надеяться, что экологи разберутся в причинах массового поражения экосистемы и расскажут общественности, что послужило причиной катастрофы. Ждем обновления информации, которая волнует, в том числе, и жителей Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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