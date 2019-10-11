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Стало известно, кто занимается прозвонами с предложениями от банков

Стало известно, кто занимается прозвонами с предложениями от банков

Источник фото: pixabay.com

За многочисленными банковскими «выгодными предложениями», навязываемыми россиянам специалистами колл-центров, зачастую стоят мошенники. Таким мнением в разговоре с ura.news поделился президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, сообщают «Вести:Приморье».

«При таких прозвонах действуют колл-центры, которые нанимаются людьми, с банками не связанными. И часть из них, скорее всего, имеют мошенническое происхождение», — рассказал Тосунян. По словам эксперта, банки не будут привлекать клиентов таким «веерным» образом. Они работают более целенаправленно и солидно.

Представляющиеся сотрудниками банков с большой долей вероятности являются мошенниками. Помимо этого, «холодными прозвонами» занимаются другие участники рынка, пытающиеся с помощью подобных оферт навязать свои продукты, не связанные с банками, уточняет эксперт.

В качестве защиты от подобных звонков Тосунян советует не брать трубки с незнакомых номеров. Запрещать звонки таким колл-центрам бесполезно, считает банкир.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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