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Допросы, обыски: ФСБ в Приморье задержала преступную группу

Допросы, обыски: ФСБ в Приморье задержала преступную группу

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту совершения коррупционного преступления. Несколько должностных лиц из числа сотрудников Дальневосточного филиала Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства» попались на получении взяток, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей - получение взятки в особо крупном размере.

По материалам следствия, ряд должностных лиц из числа сотрудников Дальневосточного филиала Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства» в 2019-2020 году создали и руководили организованной группой лиц для совершения преступлений, а именно: получения взяток от представителей юридических лиц за успешное проведение ежегодного освидетельствования судов и плавучих сооружений без отражения в оформляемых документах несоответствий их поданным заявкам об освидетельствовании, а также за выдачу разрешительной документации, не соответствующей действительности. Общая сумма полученных взяток составила не менее 1 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывается сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время по уголовному делу осуществляется расследование, проводятся обыски и допросы свидетелей и подозреваемых, собирается доказательственная база, отметили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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