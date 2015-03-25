Студентов Приморья приглашают пойти Всероссийский квест «Вода.Online»
Учащихся колледжей и вузов Приморья приглашают к участию во Всероссийской студенческой интеллектуальной игре «Вода.Online». Регистрация продлится до 15 октября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
В департаменте по делам молодежи Приморского края отметили, что задания интеллектуальной игры направлены на экологическое просвещение и пропаганду бережного отношения к воде, раскрывают ценность и уникальность водных объектов России. В состав жюри вошли молодые студенты-экологи наряду с профессионалами отрасли – представителями Минприроды России и Росводресурсов. Подробнее о мероприятии – на официальном сайте.
«Ответственное отношение к природе – задача каждого из нас. Такие мероприятия позволяют учащимся проверить и углубить экологические знания, а также выразить свою причастность и готовность помочь в деле сохранения водных объектов страны, выступив с общественно значимыми инициативами», – подчеркнула директор департамента Елена Томчук.
Напомним, с 2019 года в крае реализуется национальный проект «Экология». В числе ключевых задач инициативы – повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.
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