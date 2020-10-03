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Заряд мокрого снега обрушится на районы Приморья
Ночью, утром и в первой половине дня в понедельник, 5 октября, на севере Приморья пройдут мощные смешанные осадки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт windy.com.
Так, в Красноармейском и Тернейском районах края температура опустится до 3...1 градуса тепла. Понижение температуры будет сопровождаться сильными зарядами дождя со снегом и мокрого снега общей интенсивностью не менее 40 мм влаги.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на Приморье идут сильные дожди, грозы и ветер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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