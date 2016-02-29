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«Чёрный не в себе!»: на трассе столкнулись два дорогих внедорожника (видео)

«Чёрный не в себе!»: на трассе столкнулись два дорогих внедорожника (видео)

Источник фото: скрин видео @dps_vl

Во Владивостоке на трассе, которая ведет в поселок Новый, столкнулись два внедорожника, сообщают «Вести:Приморье».

Один из водителей, который двигался в том же направлении, стал очевидцем аварии. Она попала на его видеорегистратор. Автор видео в последний момент решил перестроиться, что в итоге спасло его от столкновения с внедорожником.

Так, видно, как водитель одного из внедорожников решил обогнать впередиидущие машины, сделал это неправильно. Пытался сделать это между машиной и леерами, создав проблемы себе и другим. Скорее всего, это ДТП образует пробку.

«У четного джипа отдельная полоса видимо», «Не понял! Что это было?», «Неплохо белый подставился. Ну и правильно. Не нужно обоченников пропускать», «Чёрный в не себе!», «И главное же успел куда хотел. Люди хватить спешить, запомните минуту выиграл - десять минут потерял. Или жизнь», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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