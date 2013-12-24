Заказное убийство 50-летнего мужчины предотвратили приморские сыщики

Сегодня сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали о самом резонансном преступлении, раскрытом приморскими сыщиками в 2020 году.

Сотрудники ОБОП УМВД России по Приморскому краю получили информацию о том, что неустановленная группа лиц вступила в сговор, направленный на похищение и последующее заказное убийство 50-летнего мужчины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была организована засада. В момент, когда похищенного, руки и ноги которого были связаны скотчем, во рту находился кляп, перегружали из машины, полицейские провели задержание похитителей. Все участники организованной этнической группы (выходцы из среднеазиатских республик и северо-кавказского региона РФ. в возрасте от 35 до 50 лет) были задержаны. В отношении похитителей возбудили уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

В 2020 году на территории Приморского края при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска окончены расследованием уголовные дела о 68 разбойных нападениях и 295 - о грабежах. Благодаря профессионализму сыщиков в регионе раскрыты 2,4 тысячи краж, в том числе 281 - из квартир, свыше 70 краж автотранспорта.

С участием сыщиков приморского уголовного розыска раскрыты 24 преступления, совершенные в составе организованных групп. К уголовной ответственности привлечены 10 участников преступных групп.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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