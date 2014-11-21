Один из крупнейших акционеров продал долю в FESCO на фоне корпоративного конфликта

Марк Гарбер продал 23,8% FESCO на фоне акционерного конфликта, вызванного заявлением Зиявудина Магомедова о рейдерском захвате компании. Теперь группа инвесторов, собравшая почти 34% FESCO, обвиняет Магомедова в выводе $1 млрд, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

Как стало известно РБК, GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% транспортной группы FESCO. «GHP Group продала свою долю в группе FESCO. В условиях разразившегося акционерного конфликта на фоне пандемии, которая может создать проблемы для транспортных компаний, мы посчитали правильным выйти из капитала FESCO», — заявил Гарбер.

Бизнесмен не раскрыл покупателя и условия сделки, сославшись на соглашение о конфиденциальности. По итогам торгов на Московской бирже 2 октября 23,8% FESCO стоили около 6,5 млрд руб. Представитель FESCO отказался от комментариев.

Почему Гарбер продал свою долю

GHP Group стала акционером FESCO в конце 2012 года, когда группа «Сумма» Зиявудина Магомедова вместе с партнерами, включая американский фонд TPG, приобрела контрольный пакет компании (73,74%) у Сергея Генералова. Тогда глава московского офиса GHP Group Денис Суханов заявил, что компания инвестировала «более $100 млн» (более 3,06 млрд руб. по курсу на момент закрытия сделки). «Теперь в рамках сделки по продаже доли GHP Group в FESCO были сняты риски субсидиарной ответственности в условиях акционерного конфликта, а также по долгам, которые привлекались на покупку акций FESCO», — сказал РБК источник, близкий к одному из акционеров FESCO.

Доля GHP перешла владельцам одной из трех компаний — зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd или российских «НоваторИнвест» и «Наутилиус», добавил собеседник РБК. Накануне вечером, 4 октября, директора этих трех компаний опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они действуют «от имени и в интересах акционеров, контролирующих 33,9% капитала ПАО «ДВМП» (головная компания транспортной группы FESCO), — держателей крупнейшего пакета акций группы». В этом заявлении они обвиняют Магомедова, который до последнего времени был крупнейшим акционером транспортной группы (владеет 32,5% FESCO), в выводе из нее более $1 млрд. 15 сентября сама FESCO подала иск в Лондонский международный арбитражный суд, потребовав от «компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым», вернуть долг по займам, которые ему выдавались на выкуп группы в 2012 году.

Неделю назад, 28 сентября, Магомедов, который находится под арестом с марта 2018 года, обвинил членов совета директоров FESCO, включая его председателя Лейлу Маммедзаде, Гарбера, экс-главу FESCO Александра Исурина, Дэниса Канта Мандала, Константина Кузовкова и Константина Курланова, в «участии в рейдерском захвате» группы. По его словам, Маммедзаде в начале сентября собрала экстренное заседание совета, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента FESCO Максима Сахарова, а вместо него был назначен «некто Аркадий Коростелев» «без всякого конкурса и обсуждения, которые предусмотрены корпоративными процедурами». Бизнесмен указал, что смена президента произошла в преддверии годового собрания акционеров, назначенного на 30 сентября, которое члены совета попытались сорвать «с целью оказать содействие третьим лицам в рейдерском захвате компании у текущих акционеров». Собрание действительно не состоялось, но, как сообщила FESCO, из-за отсутствия кворума, так как представители Магомедова не подали необходимые бюллетени.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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