Экс-гендиректор ВМТП хочет вернуть должность через суд. Заирбек Юсупов обвинил акционеров FESCO в желании продать актив группе «Дело»

Во вторник, 6 октября, смещённый с поста генерального директора ВМТП Заирбек Юсупов выступил перед рабочими порта, представив свою версию причин увольнения. Среди прочего он заявил, что собирается восстановиться в должности через суд, и высказал предположение, что FESCO вместе с портом хотят продать прямому конкуренту — группе компаний «Дело», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

На официальном YouTube-канале Владивостокского морского торгового порта опубликованы несколько видеозаписей с прошедшей днём ранее массовой встречи работников предприятия с бывшим гендиректором ВМТП Заирбеком Юсуповым. Со специально оборудованной сцены с большим экраном на территории порта экс-руководитель объяснял собравшимся сотрудникам, кто и почему, по его мнению, принял решение о его увольнении, сколько должно FESCO порту, а также сравнил динамику финансовых показателей ВМТП и FESCO с 2016 по 2020 год.

Юсупов также заявил, что намерен через суд добиться признания незаконным своего увольнения: «Если мои услуги и я вам нужен, я собираюсь подать в суд и восстанавливаться. У нас аргументов очень много [...] Я уверен, что наше дело правое. Вы уже упёрлись, я тоже упрусь».

Также бывший гендиректор выразил мнение, что те, кто стоит над наблюдательным советом ВМТП и причастен к его увольнению, планируют в скором времени отдать FESCO прямому конкуренту — группе компаний «Дело».

«Что они хотят сделать? Они хотят FESCO взять и присоединить к группе компаний «Дело». Вот их задача — растворить FESCO. Но FESCO нет, есть только порт», - заявил Юсупов.

Согласно официальному сайту организации группа компаний «Дело» является крупнейшим в РФ транспортно-логистическим холдингом, управляющим морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах.

Отметим, что в конце 2019 года президент ГК «Дело» Сергей Шишкарев в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил, что у компании есть интерес к приобретению FESCO. Однако в начале 2020 года на запрос ТАСС в группе «Дело» ответили, что не ведут никаких переговоров о покупке доли в FESCO.

Интерес к активам FESCO в этом году проявлял и один из крупнейших в мире портовых операторов DP World, подконтрольный правительству Объединённых Арабских Эмиратов. Как писал РБК в январе, DP World направил в российское правительство план по покупке транспортной группы FESCO и её дальнейшему развитию в рамках своей сети по всему миру.

Однако крупнейший на данный момент акционер FESCO (32,5% акций) и владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества, заявил, что не намерен расставаться со своим последним активом. Он обвинил главу совета директоров компании в рейдерском захвате.

В октябре стало известно, что второй крупнейший акционер FESCO Марк Гарбер продал 23,8% бумаг на фоне акционерного конфликта. Его доля могла перейти владельцам одной из трёх компаний — зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd или российских «НоваторИнвест» и «Наутилиус». Вечером 4 октября директора этих трёх компаний опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они действуют «от имени и в интересах акционеров, контролирующих 33,9% капитала ПАО «ДВМП» (головная компания транспортной группы FESCO), — держателей крупнейшего пакета акций группы». В этом заявлении они обвиняют Магомедова в выводе из неё более $1 млрд. 15 сентября само FESCO подало иск в Лондонский международный арбитражный суд, потребовав от «компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым» вернуть долг по займам, которые ему выдавались на выкуп группы в 2012 году. Таким образом, группа акционеров могла собрать крупнейший пакет FESCO, а долю Магомедова в будущем может получить за долги – в счёт требований самой компании к бизнесмену.

Долг перед FESCO у Магомедова образовался из-за того, что в 2012 году сделка по покупке им пакета акций транспортной группы проходила по схеме leveraged buyout (LBO), то есть сама компания выступила кредитором своих будущих акционеров, пишет РБК. Группе «Сумма» Магомедова не удалось привлечь для покупки кредиты в российских банках и пришлось занимать у синдиката иностранных банков (Goldman Sachs, Raiffeisen и ING). Однако из-за схемы LBO формальным заёмщиком по этому кредиту иностранных банков был не Магомедов, а само FESCO. Компания затем одолжила эти деньги своим новым акционерам, которые и остались должниками FESCO.

Напомним, 30 сентября генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова отправили в отставку по решению наблюдательного совета. Уже 1 октября более 1000 докеров вышли на митинг в поддержку своего бывшего руководителя. 2 октября в должность генерального директора ВМТП вступил Роман Кухарук. Портовики в этот день организовали вторую акцию протеста. В субботу и воскресенье, 3-4 октября, массовых собраний не проводилось, а 5-го на новом массовом собрании работники закидали касками и напали на прилетевшего из Москвы президента группы FESCO Аркадия Коростелёва и нового гендиректора ВМТП Романа Кухарука. 6 октября Заирбек Юсупов впервые за все дни митингов появился перед портовиками.

В FESCO с первого дня проходящие митинги сочли самоуправством, а их организатором назвали самого Юсупова. В открытом обращении группы акционеров, контролирующей почти 34% акций, говорится: «Мы также осуждаем действия уволенного генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт» («Порт», входит в Группу FESCO) Заирбека Юсупова, родственника господина Магомедова и его ставленника, выражающиеся в эскалации социального напряжения внутри коллектива порта, с использованием профсоюзной организации докеров. Всем этим действиям будет дана соответствующая юридическая оценка правоохранительными органами».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru