Полиция начала проверку по факту инцидента в торговом порту Владивостока

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения докеров на президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелёва и нового генерального директора ВМТП Романа Кухарука. Заявление о происшествии поступило в линейное управление МВД на транспорте, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

Как сообщили в полицейском ведомстве, зарегистрировано заявление о нападении на территории ВМТП на главу транспортной компании FESCO Аркадия Коростелёва и назначенного новым главой торгового порта Романа Кухарука. Обращение в полицию по факту того, что их обоих закидали касками и несколько раз ударили, написано главой группы FESCO.

В связи с этим местное ЛУ МВД на транспорте начало проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 5 октября у административного здания ВМТП проходил митинг сотрудников, выступавших против увольнения Заирбека Юсупова с должности генерального директора. Протестующие также призывали приехать к ним для разговора нового главу порта Романа Кухарука. Когда тот прибыл вместе с прилетевшим из Москвы президентом FESCO Аркадием Коростелёвым, обоих начали закидывать касками, требовать их ухода, хватать за предметы одежды и бить. После Коростелёв назвал произошедшее «гнусной акцией» и сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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