В FESCO прокомментировали инцидент в торговом порту Владивостока

В адрес "Вести:Приморье" поступил официальный комментарий пресс-службы FESCO в связи с агрессивными действиями докеров ВМТП в отношении президента группы FESCO Аркадия Коростелева и нового гендиректора ВМТП Романа Кухарука.

"Президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор ВМТП Роман Кухарук приехали в порт по приглашению профсоюзной организации. Представитель профсоюза просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезду им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать. Руководители FESCO в потасовку не вступали, получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправданна и недопустима. Мы шокированы таким поведением", - говорится в заявлении FESCO.

Напомним, что 5 октября около 14:10 к административному зданию ВМТП, где проходит несанкционированная акция в поддержку уволенного гендиректора Заирбека Юсупова, прибыл представитель компании FESCO, президент транспортной группы Аркадий Коростелев. Когда тот прошёл к микрофону, его с коллегами сотни участников забастовки начали освистывать, закидывать касками, а также требовать его ухода (см. видео). В итоге диалога, который планировали провести, не получилось.

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Видео - Vl.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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