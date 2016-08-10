Коростелев пообещал не применять санкций к участникам протестных акций в торговом порту Владивостока

Президент Транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев обратился в Российский профсоюз докеров с просьбой оказать помощь в урегулировании отношений с коллективом ВМТП, - сообщает "Вести: Приморье".

Несмотря на сегодняшний инцидент, Коростелев выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Российским профсоюзом докеров и Транспортной группой FESCO и попросил профсоюз обеспечить прекращение протестных мероприятий в порту и вернуть коллектив к работе. При этом глава транспортной группы FESCO отметил, что гарантирует соблюдение всех положений коллективного трудового договора, и намерен сохранить в полном объеме все социальные пакеты портовиков. По его словам, санкции к участникам протестных акций применяться не будут. Вот полный текст письма в Российский профсоюз докеров:

"Сегодня, 5 октября 2020 года, я, президент Транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор ПАО «ВМТП» Роман Кухарук по приглашению первичной профсоюзной организации Российского профсоюза докеров ПАО «ВМТП» приехали в порт, чтобы провести встречу с представителями профсоюза и трудовым коллективом предприятия.

В ходе встречи мы планировали донести до работников ВМТП позицию руководства Транспортной группы FESCO относительно смены руководства порта и ответить на вопросы сотрудников. Однако сразу после нашего приезда, не дав нам сказать ни слова, люди, одетые в спецодежду докеров ВМТП, без каких-либо объяснений постыдно напали на нас, нанеся побои и травмы. Хочу отметить, что мы прибыли в порт без сопровождения, с открытой для общения с докерами позицией.

Взамен мы столкнулись с абсолютно немужским поведением. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям, а особенно к руководителям, которые приехали по вашей же просьбе, абсолютно не оправдана и недопустима. Мы хотели бы надеяться, что настоящие работники порта и члены Российского профсоюза докеров не причастны к нападению на нас. Мы уверены, что вся эта гнусная акция была срежиссирована и проведена окружением бывшего генерального директора порта Юсупова З.К.

Мы выражаем надежду, что руководство Российского профсоюза докеров сумеет разобраться в ситуации и не позволит втянуть себя в такого рода постыдные и незаконные действия. Вы же видите, что вашим честным именем манипулируют, названием вашего профсоюза докеров прикрываются недобросовестные бывшие руководители порта.

Со своей стороны, мы выражаем полную поддержку работникам порта и их семьям, которые сейчас фактически оказались в заложниках нечистых на руку манипуляторов и мошенников.

Мы намерены развивать ВМТП и приложим все усилия к тому, чтобы предприятие и дальше оставалось региональным флагманом портовой отрасли. Мы гарантируем, что намерены в полном объеме соблюдать все положения коллективного трудового договора, полностью выполнять взятые на себя социальные обязательства и выполнять все договоренности с местной профсоюзной организацией. Мы полностью признаем вклад работников порта в его финансовое благополучие и намерены по-прежнему уделять все необходимое внимание благополучию трудового коллектива. Повторюсь: мы намерены сохранить в полном объеме все социальные пакеты портовиков. Санкции к участникам протестных акций применяться не будут.

Несмотря на сегодняшний инцидент, мы выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Российским профсоюзом докеров и Транспортной группой FESCO. Мы протягиваем вам руку товарища, но просим обеспечить прекращение протестных мероприятий и приступить к работе.

С уважением к вам и трудовому коллективу порта,

Президент Транспортной группы FESCO _______ Коростелев А.Н."

Напомним, сегодня, 5 октября, во Владивостоке напали на президента транспортной группы FESCO. Прибывший из Москвы Аркадий Коростелев направился на митинг к зданию ВМТП вместе с новым гендиректором предприятия Романом Кухаруком. Стоило им появиться в арке, ведущей во внутренний двор, как рабочие начали кидать каски, а потом хватать за одежду и наносить удары. В итоге президенту FESCO удалось добраться до автомобиля, который быстро уехал. В след ему толпа скандировала фамилию экс-гендиректора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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