Житель Приморья пожалел о полученном подарке

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Арсеньева Приморского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконное хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, обвиняемый в 2013 году получил в подарок шкуру белого медведя, являющуюся дериватом (производным) особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. После чего хранил ее по месту своего проживания.

Фигурант вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Расследование уголовного дела проводилось Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.

Уголовное дело направлено в мировой суд города Арсеньева Приморского края для рассмотрения по существу.

Охота на белого медведя запрещена с 1957 года, хищник внесен в Красную книгу международного союза охраны природы, в Красную книгу России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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