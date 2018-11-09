Заморы: ученый из Владивостока назвал причину трагедии на Камчатке

Экологическое бедствие у побережья Камчатки — уже все федеральные и региональные министерства занимаются проблемой загрязнения воды и массовой гибели морских животных, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Проверку начал центральный аппарат Следственного комитета.

Акватория у Камчатки, где нашли погибших животных, теперь территория следственных действий. Специалисты берут пробы для экспертиз, проводят забор воды, грунта. Изучать берег им помогают местные жители, туристы, дайверы. Эти кадры сняты на дне океана, где по-прежнему видны погибшие обитатели глубин:

"На своем опыте еще не видел такого: много мертвых ежей, моллюсков, вода неестественного цвета".

Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета. Его ход лично контролирует Александр Бастрыкин. Ни одна из версий пока не приоритетная — сначала надо провести все необходимые экспертизы.

"Сделаны заборы материала для исследований, в том числе взятые пробы морской воды атмосферного воздуха, песка, образцы биоматериалов выброшенных на берег морских животных. Устанавливаются и опрашиваются лица, посещавшие Халактырский пляж, сотрудники контролирующих и природоохранных органов морского порта. Также истребуются сведения о судах, находившихся в акваториях Авачинского залива".

Особое внимание к происшествию на федеральном уровне. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения и выяснить его причины:

"Если это причина антропогенная, значит, нам нужно разобраться, кто виноват и наказать. Если это причина связана с природными факторами, тоже надо делать какие-то выводы и понять, как эти процессы влияют на жизнедеятельность организмов животных, как это может повлиять на людей, можем ли мы на эти процессы воздействовать".

Версий сейчас множество, но ни для одной пока нет железных доказательств. Зато много вбросов, в том числе и от экологических организаций. Фотография, снятая европейским спутником Sentinel и опубликованная "Гринписом", показывает устье реки Налычева. Да, заметно пятно, но вот оригинал — он аж от 9 сентября и уже не так ярко подкрашен фотошопом. А, главное, подобные пятна здесь были и в сентябре прошлого и позапрошлого годов. Та же история и с другим якобы нефтяным пятном — этот участок берега и вовсе в десятках километров от места происшествия, да и спутники тоже видят его уже несколько лет подряд. Очевидно, что речная и морская вода здесь просто разные по составу, плотности и температуре, поэтому и отличаются на снимках. Что же убило морских животных, выяснить можно только в лаборатории. Масштабную проверку проводит и Министерство природных ресурсов.

"Мы совместно с прокуратурой проводим проверки всех предприятий, которые находятся в этой зоне. Есть вторая версия — природного происхождения. В период штормов происходят какие-либо явления с повышением токсичности", — заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Природные версии ЧП (от цветения ядовитых водорослей до отравления океана подводными вулканами) отрабатывают ученые.

"Такие последствия, которые случились на Камчатке, это не редкость для Дальнего Востока. Мы с помощью подводной робототехники фиксировали крупные зоны мертвыми. В Японском море это происходило вследствие резкого падения концентрации кислорода в придонной зоне воды. Мы фиксировали массовую гибель планктона из-за выработки токсинов, которые вырабатываются водорослями", — рассказал академик РАН Владимир Адрианов.

Академикам РАН образцы воды и биоматериала с Камчатки привезла и депутат Госдумы Ирина Яровая. На полуострове она когда-то начинала политическую карьеру. Выяснить, была ли смерть морских животных природной или результатом загрязнения, она считает своим личным делом:

— Исследования, которые будут проводиться, это, прежде всего, исследование на техногенное воздействие и рукотворного характера, поэтому с уверенностью можно говорить, что все экспертизы будут полномасштабные, объективные и очень оперативные.

Сейчас идет проверка военных полигонов и гражданских нефтехранилищ. Отслеживаются все танкеры, проходившие мимо камчатского берега за последние недели. Изучается каждая возможная причина. На полуострове решено развернуть новую систему мониторинга за состоянием окружающей среды, в которой будет аккумулироваться не только информация официальных ведомств, но и сообщения с мест от неравнодушных к своей природе жителей края

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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