Новые правила бесплатной парковки могут коснуться более 110 тысяч приморцев с инвалидностью

В Российской Федерации внедрена новая система учета транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов (детей-инвалидов). Новшество призвано обеспечить право на бесплатную парковку. Таким правом могут воспользоваться более 110 тысяч приморцев,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, согласно новым правилам, информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в Федеральный реестр инвалидов.

«Это дает преимущество пользования специально выделенным местом на парковке в любом регионе», – уточняют в ведомстве.

Кроме сведений в реестре требуется наличие опознавательного знака «Инвалид», соответствующего установленным Правилам дорожного движения. Причем, за теми, у кого такой знак имеется, а сведения об автомобиле пока не внесены в Федеральный реестр, право на бесплатную парковку сохраняется до конца года.

Чтобы внести информацию о транспортном средстве в Федеральный реестр, потребуется заявление от инвалида или его представителя. Подать его можно через «личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Можно также воспользоваться порталом Госуслуги или обратиться к специалистам МФЦ.

Специалисты обращают внимание потенциальных пользователей услуги на то, что заявление подается в отношении одного транспортного средства. При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление.

Сведения о ТС размещаются в реестре в течение 15 минут после регистрации заявления. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получения штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]