Генерал полиции Колокольцев заявил об увеличении штрафов для водителей

МВД России выступает за увеличение штрафов, предусмотренных за повторные нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Существующий штраф в 100 рублей за некоторые из них министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев назвал анахронизмом, от которого давно пора избавиться, сообщают «Вести:Приморье».

"Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, а то и сотни раз в год нарушает ПДД, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", - сказал, выступая в среду в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации Владимир Колокольцев. Об этом уточняет «РГ».

"Наша позиция проста и прозрачна: при повторном нарушении необходимо ужесточать и увеличивать штрафные санкции, - заявил глава МВД России. - Величина штрафа в размере 100 рублей - это уже какой-то анахронизм, от которого необходимо избавляться. Это скорее не штраф, а мера предупреждения".

При этом правонарушения, которые совершены автолюбителями впервые, по мнению главного полицейского страны, не должны наказываться особо строго. По его словам, в этом случае и вовсе не стоит привлекать к ответственности и устанавливать высокие суммы штрафов, а достаточно ограничиться предупреждением.

Ужесточения, по словам Владимира Колокольцева, необходимы в отношении нарушений, которые напрямую касаются общественной безопасности и которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью. "Конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. Например, в области безопасности движения", - сказал министр.⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]