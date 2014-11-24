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Генерал полиции Колокольцев заявил об увеличении штрафов для водителей

Генерал полиции Колокольцев заявил об увеличении штрафов для водителей

МВД России выступает за увеличение штрафов, предусмотренных за повторные нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Существующий штраф в 100 рублей за некоторые из них министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев назвал анахронизмом, от которого давно пора избавиться, сообщают «Вести:Приморье».

"Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, а то и сотни раз в год нарушает ПДД, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", - сказал, выступая в среду в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации Владимир Колокольцев. Об этом уточняет «РГ».

"Наша позиция проста и прозрачна: при повторном нарушении необходимо ужесточать и увеличивать штрафные санкции, - заявил глава МВД России. - Величина штрафа в размере 100 рублей - это уже какой-то анахронизм, от которого необходимо избавляться. Это скорее не штраф, а мера предупреждения".

При этом правонарушения, которые совершены автолюбителями впервые, по мнению главного полицейского страны, не должны наказываться особо строго. По его словам, в этом случае и вовсе не стоит привлекать к ответственности и устанавливать высокие суммы штрафов, а достаточно ограничиться предупреждением.

Ужесточения, по словам Владимира Колокольцева, необходимы в отношении нарушений, которые напрямую касаются общественной безопасности и которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью. "Конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. Например, в области безопасности движения", - сказал министр.⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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