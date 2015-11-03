Ужесточить меры наказания к автомобилистам предложил глава МВД

Похоже, автомобилистам стоит готовиться к новым штрафам. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что для злостных нарушителей пора вводить более жесткие меры, раз нынешние штрафы их не останавливают, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Autonews. По его словам, есть водители, которые за один год могут «десятки» и «сотни» раз нарушить ПДД и продолжают систематически это делать.

«Правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести вред гражданину, — здесь суммы надо увеличивать, например, в области безопасности дорожного движения. Нужны серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод», — цитирует Колокольцев ТАСС.

В начале 2020 года Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором, в том числе, было предусмотрено резкое увеличение штрафов. Авторы поправок предлагали поднять минимальную сумму взыскания за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 руб. до 3 тыс. руб., а за превышение на 40-60 км/ч — с 1 тыс. руб. до 4 тыс. руб.



Причем КоАП предлагали дополнить статьей «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Согласно этой инициативе, за три грубых нарушения в течение года водителей предложили лишать прав.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]