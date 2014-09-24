В Приморье открылась выставка-ярмарка «Печатный двор»

В Приморье открыли XXI Дальневосточную выставку-ярмарку «Печатный двор». Мероприятие развернулось в Пушкинском театре ДВФУ во Владивостоке. Профессиональный форум объединил издателей, полиграфистов, писателей и редакторов литературно-художественных изданий, а также представителей книготорговых организаций и библиотек округа, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

С 8 по 10 октября для гостей ярмарки проходят встречи с авторами и авторскими коллективами региона, дискуссии, презентации книг и литературных проектов, а также достижений издательской деятельности.

«“Печатный двор” проводится с 1997 года во Владивостоке. Это одна из самых популярных книжных выставок Дальнего Востока, которая позволяет увидеть издательскую продукцию из разных городов России. Замечательная площадка для знакомств и установления деловых контактов между всеми участниками рынка, а также библиотекарями и читателями», – подчеркнула зампред Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

В рамках выставки-ярмарки работает много культурно-образовательных площадок. К примеру, вечером 8 октября здесь состоится показ фильма «День войны», снятого по заказу Государственного Комитета Обороны и показанного в СССР и странах антигитлеровской коалиции. Владивосток увидел его 6 ноября 1942 года. В картину вошли кадры, снятые в Приморском крае. Это репортажи о достижениях приморских рыбаков и о боеготовности моряков Тихоокеанского флота.

«Фильм “День войны” является собственностью Российского государственного архива кинофотодокументов. Его нет в интернете, ленту не показывают по телевидению. Киносеанс в рамках выставки-ярмарки – знаменательное событие в культурной жизни нашего города и края», – подчеркнула Елена Бронникова.

Кроме того, на выставке публике представят сборник стихов «Сто песен от ста поэтов» Фудзивара Садаиэ. О книге расскажет переводчик и писатель Александр Белых, известный читателям как автор романа «Сны Флобера» и переводчик романов Юкио Мисимы «Шум прибоя», «Жажда любви», «Запретные цвета» и классической японской поэзии.

Директор телестудии Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Антон Бубновский представит на выставке-ярмарке свою книгу «Я – режиссер игрового кино». По словам автора, это инструкция для желающих освоить современное видеопроизводство.

Гостей «Печатного двора» также ждет встреча с командой аукционного дома «Книжная полка», которую возглавляет заведующая отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Великодная. Во время мероприятия присутствующим расскажут о правилах аукционных продаж и работе с антикварными книгами.

Представитель Московского дома «Ваш реставратор» Денис Оносов даст свой матер-класс на «Печатном дворе». Он посвятит присутствующих в секреты реставрации и расскажет о переплете печатных изданий.

В течение всех трех выставочных дней будет работать площадка «Интеллектуариум», предназначенная для любителей литературы. В разное время ее посетят приморские авторы Иван Шепета, Александр Белых, Олег Вороной, Александр Новиков, Сергей Нелюбин, Юрий Меринов, Раиса Мороз, Татьяна Прудкогляд, Валерий Королюк, Александр Ткачук, Анна Тарабрина. Модератор встреч – писательница Татьяна Таран.

Подробно с программой выставки-ярмарки «Печатный двор» можно познакомиться на официальном сайте Приморской краевой публичной библиотеки имени А.М. Горького.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]