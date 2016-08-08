Ученые из Владивостока обнаружили загадочную и устойчивую полосу загрязнения у Камчатки

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на второй день экспедиции на Камчатку совершили облет прибрежных акваторий от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу вуза.

С борта вертолета они провели аэросъемку полосы загрязнения веществом неизвестного происхождения. Предположительно именно оно могло привести к массовой гибели гидробионтов. В бухте Опасная взяты пробы воды и морских обитателей для комплексного анализа в лабораториях ДВФУ и институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Полоса загрязнения зафиксирована во время осмотра акватории с воздуха заведующим лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кириллом Винниковым, Ph.D., и научным сотрудником этой же лаборатории к.б.н. Александром Семенченко. Облет проводился на вертолете с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Экспедиция была организована для проверки сообщения очевидца о подозрительной пене на волнах в районе бухты Вилючинской.

При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега. Она имеет четкие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении.

«Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды», — сообщил Кирилл Винников.

Несмотря на погодные условия, удалось посадить вертолет и взять пробы воды и выброшенных штормом биологических образцов в кутовой части бухты Опасной (20 км к югу от Авачинской губы). Полученные образцы сегодня в четверг, 8 октября, отправлены во Владивосток для изучения в лабораториях ДВФУ и ДВО РАН.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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