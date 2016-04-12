До развода не дойдет: на фото попала ссора тигрицы Саяны со взрослым самцом

Одна из тигриц, обитающих на территории национального парка «Бикин», получила собственное имя. Пользователи социальных сетей Центра «Амурский тигр» выбрали вариант «Саяна».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на центр "Амурский тигр", впервые фотоловушки зафиксировали тигрицу вместе с сестрой и матерью в 2018 г. во время трапезы кабаном. Кабана добыл взрослый тигр, которого специалисты считают отцом семейства.

Сейчас возраст хищницы примерно 3 года, она обитает на участке своей матери, которая в этом году перестала попадать на фотоловушки. Судьба сестры специалистам неизвестна, они предполагают, что в поисках собственного участка она ушла исследовать новые территории.

Самые «свежие» снимки тигрицы — кадры 2020 г. на которых она запечатлена вместе со взрослым самцом в момент небольшой семейной ссоры. Специалисты уверены, что до развода дело не дойдет, и в ближайшее время можно ждать новостей о пополнении в тигрином семействе!

Голосование за имя Саяны проходило на страничках социальных сетей Центра «Амурский тигр». В общей сложности пользователи предложили более 200 уникальных вариантов имени. Из них мы выбрали 31 вариант. Еще один вариант — «Кленовка», по названию реки в местах обитания хищницы — предложили сотрудники национального парка «Бикин». В итоге получилось 32 варианта. Вот они: Аврора, Адель, Адига, Ангара, Афина, Бастет, Бирма, Бэлла, Венера, Гроза, Дзерасса, Зена, Злата, Инди, Кленовка, Лара, Магда, Мира, Мишель, Офелия, Пенелопа, Ракель, Ригма, Роксолана, Саяна, Тала, Тасси, Тиара, Зара, Фиона, Эфра, Яра.

Далее все прошло в формате турнира по олимпийской системе. Мы разбили 32 варианта на 16 пар и предложили пользователям выбрать победителя в каждой паре. Выигравшие 16 вариантов разбили на 8 пар и так далее, пока не остался 1 победитель. Каждый этап голосования длился по 24 часа.

В финале вариант «Саяна» с небольшим перевесом (52 процента против 48) одержал победу над вариантом «Ангара».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]