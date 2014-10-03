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"Треш полный": выходной день приморцев вновь начался с пробок

"Треш полный": выходной день приморцев вновь начался с пробок

Источник фото: dpscontrol_125rus

Выходной день для автомобилистов Владивостока вновь начался с преодоления пробки на Некрасовском путепроводе в сторону центра, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol_125rus. Рабочие оставили одну полосу для движения.

"Не удивимся, если у них сгорит техника после таких подстав. Ведь они поставили "раком" все движение со Вторяка в центр", - комментируют подписчики.

Напомним, утром в пятницу многие владивостокцы опоздали на работу из-за многокилометровой пробки на проспекте 100 лет Владивостоку. На Некрасовском путепроводе была открыта для движения лишь одна полоса, что создало огромный затор из автомобилей. Многие владивостокцы, чтобы не стоять в пробках, отправились на работу пешком. К вечеру, в мэрии сообщили, что открыта вторая полоса на Некрасовском путепроводе

Вместе с тем, с этого вечера в дальневосточной столице начинается ремонт аварийного моста на проспекте 100 лет Владивостоку, из-за чего по ночам будет ограничено движение автотранспорта под мостом в районе дома по проспекту 100 лет Владивостоку 29, а и 30, что может также создать дополнительные проблемы для автолюбителей. 

 

 

Видео - dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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